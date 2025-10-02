La retribuzione Manager di Prodotto in Greater Toronto Area presso Scotiabank varia da CA$116K per year per L7 a CA$141K per year per L8. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$124K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scotiabank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
