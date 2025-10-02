La retribuzione Data Scientist in Greater Toronto Area presso Scotiabank varia da CA$116K per year per L7 a CA$144K per year per L8. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$121K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scotiabank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
