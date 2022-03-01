Schrödinger Stipendi

Directory Aziendale
Schrödinger
Lo stipendio di Schrödinger varia da $29,678 in retribuzione totale all'anno per un Architetto delle Soluzioni nella fascia bassa fino a $207,060 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Schrödinger. Ultimo aggiornamento: 11/15/2025

Ingegnere del Software
Median $171K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$144K
Manager di Prodotto
$207K

Project Manager
$199K
Architetto delle Soluzioni
$29.7K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Schrödinger, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Schrödinger è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $207,060. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Schrödinger è $171,000.

