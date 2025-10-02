Directory Aziendale
Schibsted Ingegnere del Software Stipendi a Greater Stockholm

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Stockholm mediano presso Schibsted ammonta a SEK 695K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Schibsted. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Totale annuo
SEK 695K
Livello
Middle
Base
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Bonus
SEK 0
Anni in azienda
5 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Schibsted?

SEK 1.54M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Schibsted in Greater Stockholm raggiunge una retribuzione totale annua di SEK 799,552. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Schibsted per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Stockholm è SEK 695,040.

