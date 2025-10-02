Directory Aziendale
Scandit
Scandit Ingegnere del Software Stipendi a Greater Zurich Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Zurich Area mediano presso Scandit ammonta a CHF 136K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scandit. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Totale annuo
CHF 136K
Livello
L3
Base
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Scandit?

CHF 134K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Scandit in Greater Zurich Area raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 146,053. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Scandit per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Zurich Area è CHF 137,243.

