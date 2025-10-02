Directory Aziendale
Scaleway
Scaleway Manager di Ingegneria del Software Stipendi a Greater Paris Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Paris Area mediano presso Scaleway ammonta a €65.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scaleway. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Totale annuo
€65.5K
Livello
-
Base
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.7K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
18 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Scaleway?

€141K

FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Ingegneria del Software at Scaleway in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €79,064. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scaleway for the Manager di Ingegneria del Software role in Greater Paris Area is €65,490.

