  Stipendi
  Manager di Programma Tecnico

  Tutti gli stipendi Manager di Programma Tecnico

  Mexico

Scale AI Manager di Programma Tecnico Stipendi a Mexico

La retribuzione Manager di Programma Tecnico in Mexico presso Scale AI ammonta a MX$1.38M per year per L4. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scale AI. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Scale AI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Scale AI in Mexico raggiunge una retribuzione totale annua di MXMX$30,091,134. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Scale AI per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Mexico è MXMX$23,042,233.

