La retribuzione Manager di Progetto in San Francisco Bay Area presso Scale AI varia da $122K per year per L3 a $312K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scale AI. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Scale AI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.