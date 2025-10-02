Directory Aziendale
Scale AI
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Manager di Prodotto Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Manager di Prodotto in San Francisco Bay Area presso Scale AI varia da $245K per year per L4 a $302K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $240K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Scale AI. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Scale AI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Scale AI in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $535,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Scale AI per il ruolo Manager di Prodotto in San Francisco Bay Area è $195,000.

Altre Risorse