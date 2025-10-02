Directory Aziendale
Sberbank
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Venture Capitalist

  • Tutti gli stipendi Venture Capitalist

  • Moscow Metro Area

Sberbank Venture Capitalist Stipendi a Moscow Metro Area

La retribuzione totale Venture Capitalist media in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 4.05M a RUB 5.87M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Retribuzione Totale Media

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Range Comune
Range Possibile
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 2 altri Venture Capitalist inviis presso Sberbank per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

RUB 13.36M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di RUB 2.51M+ (a volte RUB 25.05M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Sberbank?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Venture Capitalist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Analista

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Venture Capitalist in Sberbank in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 5,871,183. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sberbank per il ruolo Venture Capitalist in Moscow Metro Area è RUB 4,045,689.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Sberbank

Aziende Correlate

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse