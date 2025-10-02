Directory Aziendale
Sberbank
Sberbank Architetto di Soluzioni Stipendi a Moscow Metro Area

La retribuzione Architetto di Soluzioni in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 5.9M per year per L7 a RUB 8.08M per year per L13. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 5.92M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Sberbank?

Posizioni Incluse

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Sberbank in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 11,539,667. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sberbank per il ruolo Architetto di Soluzioni in Moscow Metro Area è RUB 6,162,235.

