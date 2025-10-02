La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 4.16M per year per L12 a RUB 8.2M per year per L13. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 5.26M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
