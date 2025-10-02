La retribuzione Ingegnere del Software in Saint Petersburg Metro Area presso Sberbank varia da RUB 1.92M per year per L7 a RUB 5.62M per year per L13. Il pacchetto di retribuzione in Saint Petersburg Metro Area mediano year ammonta a RUB 3.34M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
