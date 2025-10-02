Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 1.85M per year per L7 a RUB 6.2M per year per L14. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 3.9M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
(Livello Base)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Sberbank in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 7,835,148. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sberbank per il ruolo Ingegnere del Software in Moscow Metro Area è RUB 4,170,881.

