La retribuzione Ingegnere del Software in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 1.85M per year per L7 a RUB 6.2M per year per L14. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 3.9M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
