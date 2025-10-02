Directory Aziendale
Sberbank
Sberbank Manager di Prodotto Stipendi a Moscow Metro Area

La retribuzione Manager di Prodotto in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 11.19M per year per L7 a RUB 16.17M per year per L14. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 3.85M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Sberbank?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manager di Prodotto di Sberbank in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 16,165,672. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk posisi Manager di Prodotto in Moscow Metro Area adalah RUB 3,874,941.

Altre Risorse