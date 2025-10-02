Directory Aziendale
Sberbank
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Information Technologist (IT)

  • Tutti gli stipendi Information Technologist (IT)

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Stipendi a Moscow Metro Area

La retribuzione Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 1.63M per year per L7 a RUB 2.48M per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 2.11M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Visualizza 4 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

RUB 13.36M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di RUB 2.51M+ (a volte RUB 25.05M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Sberbank?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Information Technologist (IT) stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un jobFamilies.Information Technologist (IT) in Sberbank in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 2,853,061. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sberbank per il ruolo jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area è RUB 2,109,773.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Sberbank

Aziende Correlate

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse