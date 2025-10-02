La retribuzione Data Scientist in Saint Petersburg Metro Area presso Sberbank varia da RUB 1.31M per year per L7 a RUB 2.7M per year per L10. Il pacchetto di retribuzione in Saint Petersburg Metro Area mediano year ammonta a RUB 1.49M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
