La retribuzione Analista di Business in Moscow Metro Area presso Sberbank varia da RUB 1.98M per year per L7 a RUB 4.19M per year per L11. Il pacchetto di retribuzione in Moscow Metro Area mediano year ammonta a RUB 2.63M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sberbank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
