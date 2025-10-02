Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Seattle Area presso SAP Concur varia da $130K per year per T2 a $243K per year per T4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Seattle Area mediano year ammonta a $185K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SAP Concur. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso SAP Concur?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at SAP Concur in Greater Seattle Area sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SAP Concur for the Ingegnere del Software role in Greater Seattle Area is $185,838.

