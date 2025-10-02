Directory Aziendale
Santander Bank Ingegnere del Software Stipendi a Warsaw Metropolitan Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Warsaw Metropolitan Area mediano presso Santander Bank ammonta a PLN 191K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Santander Bank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totale annuo
PLN 191K
Livello
L2
Base
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
3 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 384,397. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Santander Bank per il ruolo Ingegnere del Software in Warsaw Metropolitan Area è PLN 190,903.

