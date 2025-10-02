Directory Aziendale
Santander Bank
Santander Bank Ingegnere del Software Stipendi a Poland

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Poland mediano presso Santander Bank ammonta a PLN 194K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Santander Bank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Totale annuo
PLN 194K
Livello
Mid Level
Base
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Santander Bank?

PLN 600K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Contribuisci

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Santander Bank in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 384,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Ingegnere del Software role in Poland is PLN 190,903.

Altre Risorse