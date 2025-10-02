Directory Aziendale
Santander Bank
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Madrid Metropolitan Area

Santander Bank Ingegnere del Software Stipendi a Madrid Metropolitan Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Madrid Metropolitan Area mediano presso Santander Bank ammonta a €41.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Santander Bank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totale annuo
€41.5K
Livello
hidden
Base
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Santander Bank?

€142K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di €26.6K+ (a volte €266K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Santander Bank in Madrid Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di €63,151. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Santander Bank per il ruolo Ingegnere del Software in Madrid Metropolitan Area è €41,508.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Santander Bank

Aziende Correlate

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse