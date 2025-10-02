Directory Aziendale
Santander Bank
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

  • Greater Sao Paulo

Santander Bank Data Scientist Stipendi a Greater Sao Paulo

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Greater Sao Paulo mediano presso Santander Bank ammonta a R$203K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Santander Bank. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$203K
Livello
Mid
Base
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Santander Bank?

R$880K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di R$165K+ (a volte R$1.65M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Santander Bank in Greater Sao Paulo raggiunge una retribuzione totale annua di R$241,059. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Santander Bank per il ruolo Data Scientist in Greater Sao Paulo è R$222,722.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Santander Bank

Aziende Correlate

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse