Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Greater Paris Area mediano presso Sanofi ammonta a €94.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sanofi. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
Totale annuo
€94.7K
Livello
L31
Base
€94.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Sanofi?

€142K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Sanofi in Greater Paris Area raggiunge una retribuzione totale annua di €109,078. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sanofi per il ruolo Data Scientist in Greater Paris Area è €94,027.

