La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Sandvine varia da ₹1.29M per year per Software Engineer I a ₹2.03M per year per Senior Software Engineer I. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹1.65M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sandvine. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione