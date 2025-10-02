La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso S&P Global varia da $125K per year per L8 a $284K per year per L13. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $138K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)
