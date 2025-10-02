Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Hyderabad Area presso S&P Global varia da ₹1.71M per year per L9 a ₹7.18M per year per L13. Il pacchetto di retribuzione in Greater Hyderabad Area mediano year ammonta a ₹1.98M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
Software Developer I(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Software Developer II
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in S&P Global in Greater Hyderabad Area raggiunge una retribuzione totale annua di ₹7,177,277. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in S&P Global per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Hyderabad Area è ₹1,696,154.

