La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Hyderabad Area presso S&P Global varia da ₹1.71M per year per L9 a ₹7.18M per year per L13. Il pacchetto di retribuzione in Greater Hyderabad Area mediano year ammonta a ₹1.98M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)
