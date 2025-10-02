La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Delhi Area presso S&P Global varia da ₹1.28M per year per L8 a ₹2.2M per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in Greater Delhi Area mediano year ammonta a ₹2.03M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)
