La retribuzione Data Scientist in New York City Area presso S&P Global ammonta a $142K per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $165K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)