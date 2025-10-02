Directory Aziendale
S&P Global
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

  • India

S&P Global Data Scientist Stipendi a India

La retribuzione Data Scientist in India presso S&P Global varia da ₹838K per year per L8 a ₹1.92M per year per L10. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.61M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)



FAQ

Altre Risorse