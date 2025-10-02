La retribuzione Data Scientist in India presso S&P Global varia da ₹838K per year per L8 a ₹1.92M per year per L10. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.61M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)