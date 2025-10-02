Directory Aziendale
S&P Global
S&P Global Analista di Dati Stipendi a New York City Area

Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

$160K

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in S&P Global in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $100,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in S&P Global per il ruolo Analista di Dati in New York City Area è $80,000.

