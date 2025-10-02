Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Analista di Dati in India mediano presso S&P Global ammonta a ₹1.05M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Totale annuo
₹1.05M
Livello
8
Base
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹49.8K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso S&P Global?

₹13.94M

Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in S&P Global in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,180,633. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in S&P Global per il ruolo Analista di Dati in India è ₹1,046,029.

Altre Risorse