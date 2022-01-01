Directory Aziendale
S&P Global
S&P Global Stipendi

Lo stipendio di S&P Global varia da $4,029 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni di Marketing nella fascia bassa fino a $335,168 per un Sviluppo Aziendale nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di S&P Global. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Ingegnere del Software
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Manager di Prodotto
Median $89.4K
Manager di Ingegneria del Software
Median $290K

Analista di Dati
Median $12K
Data Scientist
Median $160K
Analista di Business
Median $170K
Architetto di Soluzioni
Median $205K

Data Architect

Contabile
$111K
Operazioni di Business
$124K
Sviluppo Aziendale
$335K
Customer Success
$89.6K
Manager di Data Science
$53.8K
Analista Finanziario
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consulente di Management
$90.8K
Marketing
$89.6K
Operazioni di Marketing
$4K
Designer di Prodotto
$104K
Manager di Programma
$52.8K
Manager di Progetto
$55K
Vendite
$270K
Ingegnere di Vendita
$109K
Manager di Programma Tecnico
$155K
Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In S&P Global, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (16.50% semestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in S&P Global è Sviluppo Aziendale at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $335,168. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in S&P Global è $89,550.

