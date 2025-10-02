La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso Sandia National Labs ammonta a $203K per year per Senior Member of Technical Staff. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $212K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sandia National Labs. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
