La retribuzione Ingegnere del Software in Albuquerque-Santa Fe Area presso Sandia National Labs varia da $121K per year per Member of Technical Staff a $169K per year per Principal Member of Technical Staff. Il pacchetto di retribuzione in Albuquerque-Santa Fe Area mediano year ammonta a $125K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sandia National Labs. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
