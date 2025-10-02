Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Albuquerque-Santa Fe Area presso Sandia National Labs varia da $121K per year per Member of Technical Staff a $169K per year per Principal Member of Technical Staff. Il pacchetto di retribuzione in Albuquerque-Santa Fe Area mediano year ammonta a $125K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sandia National Labs. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Member of Technical Staff
(Livello Base)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Sandia National Labs?

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere di Sistemi

Ricercatore Scientifico

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area raggiunge una retribuzione totale annua di $170,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sandia National Labs per il ruolo Ingegnere del Software in Albuquerque-Santa Fe Area è $120,000.

Altre Risorse