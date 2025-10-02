Directory Aziendale
Sandia National Labs
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Meccanico

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Ingegnere Meccanico Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in San Francisco Bay Area mediano presso Sandia National Labs ammonta a $212K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sandia National Labs. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Totale annuo
$212K
Livello
Senior Technical Staff Member
Base
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Sandia National Labs?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Meccanico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Sandia National Labs in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $263,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sandia National Labs per il ruolo Ingegnere Meccanico in San Francisco Bay Area è $148,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Sandia National Labs

Aziende Correlate

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse