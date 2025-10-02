Directory Aziendale
Samolet
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

  • Moscow Metro Area

Samolet Manager di Prodotto Stipendi a Moscow Metro Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Moscow Metro Area mediano presso Samolet ammonta a RUB 3.77M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Samolet. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Totale annuo
RUB 3.77M
Livello
L4
Base
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Samolet?

RUB 13.36M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di RUB 2.51M+ (a volte RUB 25.05M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Samolet in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 6,331,116. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Samolet per il ruolo Manager di Prodotto in Moscow Metro Area è RUB 3,948,592.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Samolet

Aziende Correlate

  • DoorDash
  • Amazon
  • Google
  • PayPal
  • Netflix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse