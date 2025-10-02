Directory Aziendale
Samolet
  • Information Technologist (IT)

  • Tutti gli stipendi Information Technologist (IT)

  • Saint Petersburg Metro Area

Samolet Information Technologist (IT) Stipendi a Saint Petersburg Metro Area

La retribuzione totale Information Technologist (IT) media in Saint Petersburg Metro Area presso Samolet varia da RUB 977K a RUB 1.39M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Samolet. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Retribuzione Totale Media

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Range Comune
Range Possibile
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Range Comune
Range Possibile

RUB 13.36M

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Samolet in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 1,394,513. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Samolet for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 977,351.

