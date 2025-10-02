Directory Aziendale
Salsify
  Portugal

Salsify Ingegnere del Software Stipendi a Portugal

La retribuzione Ingegnere del Software in Portugal presso Salsify ammonta a €54.9K per year per Software Engineer 2. Il pacchetto di retribuzione in Portugal mediano year ammonta a €52.6K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Salsify. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
(Livello Base)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Salsify, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Salsify in Portugal raggiunge una retribuzione totale annua di €99,392. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Salsify per il ruolo Ingegnere del Software in Portugal è €52,562.

