Salesfloor Ingegnere del Software Stipendi a Greater Montreal

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Montreal mediano presso Salesfloor ammonta a CA$122K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Salesfloor. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Totale annuo
CA$122K
Livello
-
Base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Salesfloor?

CA$225K

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Salesfloor in Greater MontrealIngegnere del Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$134,485。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Salesfloor in Greater MontrealIngegnere del Software职位的年度总薪酬中位数为CA$121,892。

Altre Risorse