SailPoint Manager di Ingegneria del Software Stipendi a Greater Austin Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Austin Area mediano presso SailPoint ammonta a $250K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SailPoint. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Totale annuo
$250K
Livello
hidden
Base
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso SailPoint?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In SailPoint, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in SailPoint in Greater Austin Area raggiunge una retribuzione totale annua di $420,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SailPoint per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Greater Austin Area è $229,000.

