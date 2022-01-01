Directory Aziendale
Roper Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Roper Technologies Stipendi

Lo stipendio di Roper Technologies varia da $2,902 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $149,250 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Roper Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/18/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Analista di Business
$63.3K
Servizio Clienti
$2.9K
Data Scientist
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer di Prodotto
$80.4K
Ingegnere del Software
$122K
Architetto di Soluzioni
$149K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Roper Technologies is Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roper Technologies is $101,400.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Roper Technologies

Aziende Correlate

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse