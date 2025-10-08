Directory Aziendale
Rokt
Rokt Ingegnere Machine Learning Stipendi

La retribuzione Ingegnere Machine Learning in United States presso Rokt varia da $330K per year per L4B a $344K per year per L5A. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $314K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rokt. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L2
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Rokt, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Machine Learning in Rokt in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $404,375. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rokt per il ruolo Ingegnere Machine Learning in United States è $331,250.

