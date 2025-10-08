La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in New York City Area presso Rokt varia da $170K per year per L2 a $208K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $210K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rokt. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L2
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Rokt, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
