La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in India presso Rocket Software ammonta a ₹1.74M per year per Software Engineer II. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.49M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rocket Software. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Rocket Software in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,388,599. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rocket Software per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in India è ₹1,494,370.

Altre Risorse