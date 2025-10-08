La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in India presso Rocket Software ammonta a ₹1.74M per year per Software Engineer II. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.49M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rocket Software. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
