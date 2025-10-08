La retribuzione Ingegnere Software Backend in San Francisco Bay Area presso Roche ammonta a $213K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $216K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Roche. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
