La retribuzione Ingegnere Crypto in San Francisco Bay Area presso Robinhood ammonta a $183K per year per L1. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $185K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Robinhood. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
$183K
$140K
$43K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Robinhood, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
100%
ANNO 1
In Robinhood, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:
100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)