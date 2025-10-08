La retribuzione Ingegnere Software Backend in Greater Toronto Area presso Robinhood varia da CA$148K per year per L1 a CA$201K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$209K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Robinhood. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Robinhood, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
100%
ANNO 1
In Robinhood, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:
100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)