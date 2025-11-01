Directory Aziendale
Robert Walters
Robert Walters Recruiter Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Recruiter in Taiwan mediano presso Robert Walters ammonta a NT$1.02M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Robert Walters. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Totale annuo
NT$1.02M
Livello
-
Base
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Robert Walters?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Robert Walters in Taiwan raggiunge una retribuzione totale annua di NT$2,430,995. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Robert Walters per il ruolo Recruiter in Taiwan è NT$813,915.

