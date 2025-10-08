Directory Aziendale
Rivian
Rivian Ingegnere Software Backend Stipendi a United States

La retribuzione Ingegnere Software Backend in United States presso Rivian varia da $180K per year per RIV-4 a $440K per year per RIV-7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $301K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Rivian. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$180K
$144K
$33.3K
$3.3K
RIV-5
Senior Software Engineer
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
Staff Software Engineer
$306K
$220K
$65.4K
$20.9K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

50%

ANNO 1

50%

ANNO 2

Tipo di Azioni
RSU

In Rivian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 2 anni:

  • 50% matura nel 1st-ANNO (12.50% trimestrale)

  • 50% matura nel 2nd-ANNO (12.50% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Rivian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Rivian, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Backend in Rivian in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $455,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Rivian per il ruolo Ingegnere Software Backend in United States è $278,500.

Altre Risorse